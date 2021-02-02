Собравший миллионы фунтов на помощь врачам ветеран умер от ковида

31 января его дочь передала сообщение о том, что он был срочно госпитализирован. В последние несколько недель Мур лечился от пневмонии, а на прошлой неделе оказалось, что болен коронавирусом.

Том Мур прославился после того, как объявил сбор средств для врачей, которые борются с ковидом. В апреле, за несколько недель до своего сотого дня рождения, он пообещал пройти 100 кругов по своему двору, а желающим поддержать его предложил пожертвовать деньги службе здравоохранения.

В итоге ему удалось собрать почти 33 миллиона фунтов стерлингов. После этого королева Великобритании Елизавета II посвятила его в рыцари.

Его сотый день рождения отмечали крайне пышно. На протяжении целого месяца капитана Тома Мура поддерживали люди со всей страны. Королевская почта сообщила, что ей поступили десятки тысяч открыток и писем с поздравлениями Мура. Видеообращения к нему записали футболист Джордан Хендерсон, гольфист Томми Флитвуд, также в его поддержку высказался принц Гарри, а на экранах на площади Пикадилли разместили фотографии ветерана.