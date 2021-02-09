Шотландца арестовали за твит-оскорбление покойного ветерана, собравшего миллионы для врачей

Жителя Шотландии арестовали за оскорбление памяти ветерана Тома Мура, собравшего свыше 45 миллионов долларов для лечения больных COVID-19. Об этом сообщил полицейский департамент шотландского графства Ланаркшир.

Жалоба на оскорбительный твит в адрес столетнего ветерана, скончавшегося на прошлой неделе, поступила полиции 5 февраля. Стражи порядка арестовали 35-летнего мужчину, которому были предъявлены обвинения в публичном оскорблении сэра Тома Мура. Шотландца обязали явиться в суд 17 февраля, сообщили на официальной странице полицейского департамента в соцсети Facebook. Ему грозит лишение свободы на срок до шести месяцев и штраф в размере 5000 фунтов.

О смерти Тома Мура, который в прошлом году собрал почти 33 миллиона фунтов стерлингов для британских врачей, оказывающих помощь пациентам с коронавирусом, стало известно 2 февраля. Ветеран, которого королева Елизавета II посвятила в рыцари, скончался от последствий COVID-19.

Мур организовал сбор средств в апреле 2020 года, незадолго до своего 100-летнего юбилея. День рождения ветерана вместе с ним праздновали жители во всем Соединенном Королевстве.