Уголовное дело завели после смертельного ДТП с российскими туристами в Турции

Самарские следователи завели уголовное дело после смертельного ДТП с автобусом в Анталье. В аварии погибли три российских туриста. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по региону.

«В связи с гибелью граждан Российской Федерации в результате дорожно-транспортного происшествия на территории Турецкой Республики возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью третьей статьи 238 УК РФ „Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц“», — говорится в сообщении ведомства.

Автобус с туристами из Самары перевернулся в Анталье, на главном шоссе, в районе Манавгата, 2 августа. ДТП произошло во время поездки из поселка Конаклы в аэропорт. Погибли три человека. Тяжелые травмы получили семь человек. Некоторые из них остаются в реанимации в больнице Антальи.

Накануне в Самару вернулись 10 пассажиров, которые ехали на том автобусе. В аэропорту их встретили медики и родственники. Самолет из Турции прилетел в ночь на 6 августа.