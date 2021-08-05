Самолет с 10 пострадавшими в ДТП в Турции приземлился в Самаре

Первый самолет с пострадавшими в аварии в Турции россиянами приземлился в Самаре. На борту было 10 пассажиров, которых встретили родственники и медицинская служба.

Самолет приземлился в самарском аэропорту Курумоч ночью 5 августа. Борт прибыл в 02:31 (01:31 по московскому времени), уточнило РИА «Новости». Прилетевших пострадавших встретили близкие и сотрудники медслужбы.

Ранее в Ростуризме сообщали, что в больницах остаются шесть пострадавших россиян. Два туриста прилетели в Самару днем 4 августа. Как уточнило правительство области, вернувшихся россиян отправили в больницу для проведения дополнительного обследования.

Автобус с российскими туристами 2 августа перевернулся на главном шоссе в районе Манавгата. Всего в автобусе ехали 22 жителя Самарской области. Они направлялись из поселка Конаклы в аэропорт. В результате аварии погибли три человека. Согласно предварительной информации, водитель автобуса не справился с управлением. Сначала мужчина выехал на встречную полосу, а затем автобус перевернулся.