Стало известно о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Турции россиян

Четверо получивших травмы в аварии с автобусом в Турции пока остаются в местных больницах. Двух человек сейчас перевозят в госпиталь в Анталье. Еще двух отправят туда позже. Остальных уже выписали и разместили в отеле. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Ростуризм.

«В больницах остаются четверо пострадавших россиян в стабильно тяжелом состоянии. Двоих из них сейчас перевозят в госпиталь в Анталье для оказания более квалифицированной медицинской помощи, еще двое будут доставлены туда позже. Всех остальных пострадавших выписали после оказания необходимой медицинской помощи. Туроператор разместил их в отеле в Сиде», — приводит агентство текст сообщения ведомства.

В Ростуризме добавили, что держат ситуацию на контроле. Родственники пострадавших смогут вылететь в Турцию уже сегодня. Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что лечение в турецких больницах продолжат девять пострадавших в этой аварии россиян.

Автобус с туристами из Самары перевернулся в Анталье, на главном шоссе, в районе Манавгата. ДТП произошло 2 августа, во время поездки из поселка Конаклы в аэропорт. Погибли три человека. Тяжелые травмы получили семь человек.