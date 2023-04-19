Общество 19 апреля 2023, 18:03 Уголовное дело за незаконную сдачу в аренду 50 квартир завели на журналиста Караулова Журналиста Андрея Караулова обвинили в незаконной сдаче в аренду 50 квартир РИА «Новости»

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Уголовное дело против журналиста Андрея Караулова завели за незаконную предпринимательскую деятельность. Об этом сообщил «Коммерсант».

По имеющимся данным, на Караулова и его родственников оформлено порядка 50 квартир в столице. Как сообщили в публикации, недвижимость на протяжении четырех лет журналист нелегально сдавал через третьих лиц. За этот период он получил около 4,8 миллиона рублей.

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Квартиры в основном оформлены на его родственником. Жилплощади находятся по всей Москве, в том числе в центе. Предположительно, Караулов покупал квартиры специально под сдачу в аренду. Сам журналист назвал ситуацию с уголовным делом бредом.

«Полный бред. А вот кто, кому и что занес — вопрос интересный!» — написал он в своем Telegram-канале, прокомментировав новость «Коммерсанта».

В марте, по данным СМИ, против Караулова завели уголовное дело по клевете в адрес режиссера Никиты Михалкова. Сам журналист в беседе с «360» признался, что не в курсе подробностей по ситуации.