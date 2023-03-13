13 марта 2023, 14:21
«Об этом я узнал из СМИ». Журналист Караулов — о деле по клевете на Михалкова
Журналист Караулов сообщил, что узнал о деле по клевете на Михалкова из СМИ
Журналист Андрей Караулов признался, что не знает подробностей уголовного дела по клевете в адрес режиссера Никиты Михалкова. Об этом он рассказал «360».
«Вы удивитесь. Я об этом деле узнал только из сообщения СМИ. Ни заявления Никиты Михалкова, ни Сергея Чемезова мне никто не показал до сих пор. Уже полгода мы спрашиваем, в чем же нас обвиняют. Такого никогда не было, чтобы обвиняемый не знал, в чем его обвиняют. Дознаватель тоже пропал», — сказал он.
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Караулов предположил, что расследование связано с ситуацией вокруг главы Ростеха Сергея Чемезова.
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В конце 2022 года стало известно, что государственная корпорация сообщала о публикации журналистом недостоверной информации, которая нанесла репутационный урон Чемезову.
«Моя версия: это делается, чтобы Караулов не вернулся в Москву, нужно попугать», — добавил журналист.
По информации ТАСС, против Караулова завели уголовное дело по клевете в адрес Михалкова.
В ноябре 2022 года МВД объявило журналиста в федеральный розыск. Источники предполагают, что журналист находится в Дубае.
МВД РФ
Журналистика
Никита Михалков
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