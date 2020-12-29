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    29 декабря 2020, 07:21

    Схимонах Сергий попросил сторонников не заступаться за него после сообщений о задержании

    Анастасия Калинина

    Бывший схимонах Сергий (Романов) в своем Теlеgrаm-канале обратился к сторонникам. Он призвал их ничего не предпринимать и жить по заповедям. По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, против него возбудили уголовное дело о склонении к самоубийству.
    Схимонах Сергий попросил сторонников не заступаться за него после сообщений о задержании

    «Монастырю и всем моим чадам. Люблю вас, обнимаю крепко-крепко <…> У меня все хорошо… Не надо ничего делать. Надо жить по заповедям. Что случилось — у каждого свой крест», — сказал Сергий в своем обращении.

    Сегодня ночью омоновцы взяли под контроль Среднеуральский женский монастырь в Свердловской области, захваченный бывшим схиигуменом Серигем. Утром «Коммерсантъ» со ссылкой на адвоката схимонаха сообщил, что задержанного заподозрили в склонении несовершеннолетних к самоубийству. Правоохранительные органы заинтересовались роликом, выложенном на Youtube, в котором отлученный от церкви спрашивает прихожан, готовы ли они умереть за Россию, за детей и будущее.

    Ранее уполномоченный по правам ребенка по Свердловской области Игорь Мороков попросил проверить этот ролик на предмет призыва к самоубийствам. Пока официальных заявлений касательно задержания Сергия не поступало.

    По предварительным данным, бывшего схиигумена Сергия перевезут в Москву, где состоится суд об избрани меры пресечения.