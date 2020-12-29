Схимонах Сергий попросил сторонников не заступаться за него после сообщений о задержании

«Монастырю и всем моим чадам. Люблю вас, обнимаю крепко-крепко <…> У меня все хорошо… Не надо ничего делать. Надо жить по заповедям. Что случилось — у каждого свой крест», — сказал Сергий в своем обращении.

Сегодня ночью омоновцы взяли под контроль Среднеуральский женский монастырь в Свердловской области, захваченный бывшим схиигуменом Серигем. Утром «Коммерсантъ» со ссылкой на адвоката схимонаха сообщил, что задержанного заподозрили в склонении несовершеннолетних к самоубийству. Правоохранительные органы заинтересовались роликом, выложенном на Youtube, в котором отлученный от церкви спрашивает прихожан, готовы ли они умереть за Россию, за детей и будущее.

Ранее уполномоченный по правам ребенка по Свердловской области Игорь Мороков попросил проверить этот ролик на предмет призыва к самоубийствам. Пока официальных заявлений касательно задержания Сергия не поступало.

По предварительным данным, бывшего схиигумена Сергия перевезут в Москву, где состоится суд об избрани меры пресечения.