Речь идет о видео, выложенном в Youtube, где Сергий спрашивает прихожан, готовы ли они умереть за Россию, за детей и будущее. Однако представляющий интересы монастыря Дмитрий Савченко уверен, что речь шла не о самоубийстве, о самопожертвовании ради людей и о патриотизме. Ранее этот ролик на предмет призыва к самоубийствам попросил проверить уполномоченный по правам ребенка по Свердловской области Игорь Мороков.

Тем не менее адвокат бывшего схимонаха Светлана Герасимова не знает, по какой причине его увезли. Предположительно, Сергий находится на допросе в СКР по Свердловской области.

«Предварительно, можно сказать, что следственные действия проходят с грубыми нарушениями УПК. <…> Мы не знаем, почему его увезли и почему адвокатов к нему не допускают», — сообщила она.

По данным Znak Екатеринбург, бывшего схиигумена Сергия перевезут в Москву, где состоится суд об избрани меры пресечения.

Во вторник, 29 декабря, омоновцы взяли под контроль Среднеуральский женский монастырь в Свердловской области, который был захвачен бывшим схиигуменом.

На прошлой неделе советник главы Екатеринбургской епархии по правовым вопросам протоиерей Виктор Явич приехал вместе с судебными приставами в Среднеуральский женский монастырь для проведения строительно-технической экспертизы. Но люди выстроились в живое заграждение перед воротами монастыря.