В Росздравнадзоре назвали незначительным число побочных реакций на вакцину от коронавируса

Специалисты Росздравнадзора регистрируют незначительное число побочных реакций на вакцины от коронавируса. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на главу ведомства Аллу Самойлову.

«На сегодняшний день мы не регистрируем значительного количества побочных нежелательных реакций от применения вакцины. Конечно же, это свидетельствует о том, что вакцины наши, которые сегодня зарегистрированы в РФ, безопасны и могут рекомендоваться для прививки наших пациентов», — приводит агентство слова Самойловой на XXIII Всероссийской конференции «Государственное регулирование в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий».

Масштабная вакцинация началась в России в декабре 2020 года. Сначала препарат получили люди из группы риска. Сейчас сделать бесплатный укол может любой желающий. Прививочные пункты работают во всех регионах страны. Вакцинацию планируют закончить к концу осени после формирования коллективного иммунитета.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что российская вакцина от SARS-CoV-2 «Спутник V» — одна из лучших и востребованных в мире.