Общество 27 декабря 2023, 18:07 Учителям выплатили 53 миллиарда рублей в Год педагога и наставника Кравцов: главы субъектов РФ направили педагогам свыше 53 млрд рублей за год РИА «Новости»

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Главы субъектов России в Год педагога и наставника выплатили учителям поддержку в размере свыше 53 миллиардов рублей. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов на заседании Госсовета, сообщили на сайте Кремля.

«Хочу отметить глав субъектов РФ, на вашем уровне было реализовано более 470 мер поддержки педагогов на общую сумму свыше 53 млрд рублей», — отметил он.

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Кравцов также указал, что денежные поощрения за классное руководство выплачиваются педагогам без сбоев и в указанный срок.

Ранее президент Путин правительству проработать механизмы оплаты труда учителей. По его словам, зарплаты педагогов следует повысить в отдельных регионах с более низкими доходами.

Глава государства также указал на важность вопроса улучшения условий труда. Он предложил снять лишнюю нагрузку с учителей и озаботиться привлечением творческих людей к образовательной сфере. Путин также обратился к государственному совету с инициативой учредить новую премию для талантливых наставников.