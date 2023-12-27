Важное 27 декабря 2023, 17:45 Путин предложил учредить в России новую ежегодную премию за наставничество Путин предложил учредить в России ежегодную премию «Наставник года» РИА «Новости»

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Президент Владимир Путин призвал учредить в стране премию «Наставник года» и вручать ее ежегодно. Глава государства выступил с этой инициативой на заседании Государственного совета по вопросу повышения роли и престижа педагога и наставника.

Сейчас в России возрождают многие традиции, и в этом процессе необходимо сохранить живой дух наставничества, отметил Путин. Это движение ни в коем случае нельзя загонять в бюрократические рамки и превращать в принудиловку, подчеркнул президент.

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Необходимо создавать такие условия, чтобы как можно больше людей искренне стремились взять на себя эту почетную миссию, указал глава государства. Он заявил, что звание «наставник» должно звучать гордо.

«Для этого пять лет назад мы учредили знак отличия за наставничество. Я предлагаю учредить и ежегодную премию „Наставник года“», — сказал Путин.

Президент также призвал глав всех регионов предпринять конкретные шаги для повышения престижа наставничества. Такой труд нужно поощрять не только морально, но и материально, поэтому стоит предусмотреть на законодательном уровне возможность доплат за него, подытожил глава государства.

Во время урока «Разговор о важном» 1 сентября Путин отмечал, что в России уделяют большое значение развитию института наставничества. По словам президента, это нужно делать везде, где только можно, в том числе в научной сфере.