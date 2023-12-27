Важное 27 декабря 2023, 17:46 Путин заявил о необходимости увеличить зарплату педагогов Путин: труд учителей необходимо оплачивать по единым справедливым правилам РИА «Новости»

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Улучшение условий труда педагогов является важнейшим государственным вопросом. Также в России следует повысить зарплату учителям, которые работают в некоторых регионах. Об этом заявил президент Владимир Путин, сообщило РИА «Новости».

Глава государства выступил в Георгиевском зале большого Кремлевского дворца во время заседания Государственного совета. Он поручил правительству проработать вопрос о системном подходе к оплате труда учителей.

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«Я прошу правительство предложить системные решения проблемы оплаты труда учителя. Здесь разные подходы есть, я сейчас не буду вдаваться в детали», — указал Путин.

Российский лидер подчеркнул, что механизмы оплаты труда учителей необходимо сделать более справедливыми, увеличив доходы педагогов в тех регионах, где они ниже. Он также предложил снять с классных руководителей и учителей лишнюю нагрузку и привлекать к сфере образования больше творческих людей.

Во время заседания Путин выступил с инициативой учредить в стране ежегодную премию «Наставник года». Глава государства предложил возродить с ее помощью живой дух наставничества и сделать эту миссию почетной.