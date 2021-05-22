Ученые «Вектора» обнаружили в России десятки тысяч штаммов коронавируса

В России циркулируют десятки тысяч штаммов коронавируса. Однако они мало чем отличаются друг от друга и не вызывают серьезных опасений. Об этом рассказал гендиректор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов.

«На настоящий момент более семи тысяч полногеномных [образцов] отсеквенировано суммарно всеми усилиями РФ. Выявлено более 13 тысяч замен, то есть вирус очень вариабельный. Мы говорим о десятках тысяч разных штаммов нового коронавируса, циркулирующего в РФ», — передал ТАСС его слова.

Максютов также добавил, что с июня 2020 года центр постоянно в онлайн-режиме проводит мониторинг изменчивости коронавируса. По его словам, все субъекты России каждый месяц присылают вирусы, выделенные от инфицированного, — вирусные изоляты. После специалисты определяют наличие изменений, а также степень угрозы.

Премьер-министр России Михаил Мишустин ранее сообщил, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V», зарегистрированная почти в 70 странах, — одна из лучших и востребованных в мире.