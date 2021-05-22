«Вектор» исследует «индийский» штамм коронавируса

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологий «Вектор» получил «индийский» штамм коронавируса и приступил к его исследованию. Об этом сообщил генеральный директор учреждения Ринат Максютов в кулуарах марафона «Новое знание», его слова привело РИА «Новости».

«Какие-то первичные данные у нас уже есть. Какие-то данные мы можем получить где-то через три месяца. Для каждого штамма исследуется широкий спектр показателей», — заявил он.

Максютов не назвал точные сроки изучения штамма. По его словам, исследование каждого штамма «очень длинное», все зависит от углубленного у него формата. Штамм будет исследоваться по нескольким показателям, каждый из которых потребует от нескольких дней до нескольких месяцев работы. «Вектор» намерен проверить эффективность своей вакцины «ЭпиВакКорона» на штамме коронавируса из Индии.

«ЭпиВакКорону» разработали специалисты Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора. Она стала второй вакциной от коронавируса, получившей регистрацию в России.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) повысила степень опасности «индийского» штамма коронавируса с тройной мутацией. Если раньше он имел статус «вариант интереса», то теперь вызывает беспокойство на глобальном уровне. Такой статус получают вирусы, признанные более заразными, смертоносными или устойчивыми к современным вакцинам и методам лечения.