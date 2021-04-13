Ученые не обнаружили высокую смертность от британского штамма коронавируса. Он отличается лишь скоростью распространения.

Исследования показали, что британский штамм не увеличивается тяжесть инфекции, сообщила «Лента.ру» со ссылкой на научный журнал The Lancet Infectouse Diseases.

В журнале опубликовали исследование, в котором приняли участие 341 житель Лондона. Они лечились в двух городских клиниках между началом ноября и концом декабря прошлого года. В это время в Англии только началась вакцинация населения.

В группе, у которых был обнаружен британский штамм, смертность составляла 16%, в другой группе с привычным штаммом коронавируса — 17%.

Главным отличием пациентов с британским штаммом являлось большее количество вирусных частиц в крови.

Информацию подтвердило еще одно исследование, которое опубликовали в журнале The Lancet Public Health. В нем приняли участие 37 тысяч заразившихся пациентов, которые пользовались мобильным приложением COVID Symptom Study с конца сентября по конец декабря прошлого года. Ученые не обнаружили различий между тяжестью симптомов и количеством больных британским штаммом.

Эксперты отметили, что британский штамм в 1,35 раза быстрее распространяется, чем другие виды.