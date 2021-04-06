Екатеринбурженка с британским штаммом коронавируса три дня ходила по городу

Инсайдер рассказал ИА Ura.ru, что несколько дней по Екатеринбургу свободно передвигалась женщина, у которой после прилета из Турции выявили британский штамм коронавируса.

«Эти три дня женщина ходила в магазин, ездила в такси, позже вообще хотела улететь обратно в Турцию. Ее нашли и по постановлению Роспотребнадзора со скандалом определили в мельцеровский бокс», — уточнил источник.

По его словам, у екатеринбурженки болезнь протекает в легкой форме. Отмечается, что Роспотребнадзор продолжает искать людей, с которыми она могла контактировать. Водителя такси, везшего ее из аэропорта, уже нашли.