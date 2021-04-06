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    06 апреля 2021, 19:25

    Екатеринбурженка с британским штаммом коронавируса три дня ходила по городу

    Артур Блянихов

    Инсайдер рассказал ИА Ura.ru, что несколько дней по Екатеринбургу свободно передвигалась женщина, у которой после прилета из Турции выявили британский штамм коронавируса.

    «Эти три дня женщина ходила в магазин, ездила в такси, позже вообще хотела улететь обратно в Турцию. Ее нашли и по постановлению Роспотребнадзора со скандалом определили в мельцеровский бокс», — уточнил источник.

    По его словам, у екатеринбурженки болезнь протекает в легкой форме. Отмечается, что Роспотребнадзор продолжает искать людей, с которыми она могла контактировать. Водителя такси, везшего ее из аэропорта, уже нашли.