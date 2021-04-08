Британский вариант коронавируса стал самым распространенным штаммом в США

Самой распространенной на территории США разновидностью коронавируса стал штамм, впервые обнаруженный в Великобритании. Об этом директор Центра по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) Рошель Валенски сообщила в эфире телеканала CNN.

Британский вариант коронавируса (В. 1.1.7) сейчас является самым распространенным штаммом из тех, что циркулируют в Соединенных Штатах, сообщила глава ЦКПЗ. Валенски отметила, что в американские больницы поступает все больше людей с ковидом в возрасте от 30 до 50 лет. У многих из них заболевание протекает в тяжелой форме.

Медики еще в январе отмечали, что британский штамм коронавируса является более заразным, поэтому распространяется быстрее. Впервые эта мутация была выявлена в Британии в декабре 2020 года.

США остаются на первом месте в мире по количеству выявленных случаев заражения коронавирусом и фатальных исходов. С начала пандемии в стране заразились почти 40 миллионов человек, около 560 тысяч умерли.

Ранее в Германии врач, привившийся от коронавируса, стал причиной вспышки ковида в городе Галле. В немецких СМИ медика назвали суперраспространителем, так как он заразил не только людей из близкого окружения, но и десятки коллег и пациентов больницы.