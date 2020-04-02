Ученые: коронавирус можно подхватить через еду и воду

Коронавирусом можно заразиться воздушно-капельным путем от другого человека. Но ученые выяснили, что есть еще и другие способы. Например, инфекцию можно подхватить через сырую воду или еду.

Сотрудники Военно-медицинской академии имени Кирова разработали методические рекомендации для Минобороны. В документах отмечается, что коронавирус не распространяется воздушно-пылевым путем.

«Воздушно-пылевой путь вызывает сомнение из-за низкой устойчивости вируса при высыхании биологического материала, содержащего SARS-CoV-2», — приводит ТАСС цитату из материалов.

При этом заболевание можно подцепить, если пить сырую воду, есть термически необработанные продукты или трогать бытовые предметы, содержащие коронавирус.

«Воздушно-капельный механизм передачи (при кашле, чихании, разговоре) имеет значение при появлении клинических признаков заболевания», — поясняют в рекомендациях.

Более того, специалисты выяснили, что при заболевании COVID-19 с ярко выраженными симптомами после выздоровления к коронавирусу появляется стойкий иммунитет. Но если болезнь протекала в легкой форме, то возможно повторное заражение в будущем.

По данным на 1 апреля, в России коронавирус подцепили 2777 человек. Врачи вылечили от инфекции 190 пациентов. Зарегистрировано 27 летальных случаев.