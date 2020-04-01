СМИ: новый способ уничтожения коронавируса разработали в России

Коронавирус можно будет уничтожить водой. Правда, предварительно ее нужно обработать холодной плазмой. Это средство дезинфекции абсолютно безопасно для человека. Его придумали российские ученые.

Как сообщили «Известия» со ссылкой на разработчиков, это средство для борьбы с коронавирусом создали российские ученые в Сколково. Они разработали установку, с помощью которой можно превращать обычную воду в смертельное оружие для грибков, бактерий и вирусов.

Обработанная плазмой вода убивает вредоносные микроорганизмы за счет воздействия активных форм кислорода и хлорноватистой кислоты. Жидкость получила название «Магнарил». Она не имеет запаха и абсолютно безвредна для человека. Ей можно дезинфицировать любые поверхности и даже воздух. Точной информации у ученых, сможет ли «Магнарил» справиться с коронавирусом, пока нет. Проверку планируют провести уже в ближайшее время.

Ранее в столичной подземке рассказали, как в связи с пандемией ежедневно дезинфицируют московское метро. Специальным составом обрабатывают не только поезда, поручни и ручки дверей, но и тоннели.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса, который появился в Китае в конце декабря 2019 года. За три месяца во всем мире заразились 858 тысяч человек. От COVID-19 уже умерли более 42 тысяч инфицированных. В России 2337 случаев заражения. Погибших — 17 человек.