СМИ: новый способ уничтожения коронавируса разработали в России
Как сообщили «Известия» со ссылкой на разработчиков, это средство для борьбы с коронавирусом создали российские ученые в Сколково. Они разработали установку, с помощью которой можно превращать обычную воду в смертельное оружие для грибков, бактерий и вирусов.
Обработанная плазмой вода убивает вредоносные микроорганизмы за счет воздействия активных форм кислорода и хлорноватистой кислоты. Жидкость получила название «Магнарил». Она не имеет запаха и абсолютно безвредна для человека. Ей можно дезинфицировать любые поверхности и даже воздух. Точной информации у ученых, сможет ли «Магнарил» справиться с коронавирусом, пока нет. Проверку планируют провести уже в ближайшее время.
Ранее в столичной подземке рассказали, как в связи с пандемией ежедневно дезинфицируют московское метро. Специальным составом обрабатывают не только поезда, поручни и ручки дверей, но и тоннели.
11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса, который появился в Китае в конце декабря 2019 года. За три месяца во всем мире заразились 858 тысяч человек. От COVID-19 уже умерли более 42 тысяч инфицированных. В России 2337 случаев заражения. Погибших — 17 человек.