Учения по устойчивости Рунета отодвинули из-за COVID-19

Минкомсвязь должно было провести учения по обеспечению безопасной работы интернета в России. Отработку навыков пришлось отложить из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Учения должны были пройти 20 марта, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Специалисты готовились провести работы по блокировке трафика, зашифрованного с помощью технологий DNS поверх HTTPS и DNS поверх TLS.

Такие же учения были запланированы на 20 июня, 20 сентября и 20 декабря. Теперь отработка навыков перенесена на другие даты. График работ утвердят в ближайшие дни.

Первые учения по обеспечению устойчивости интернета в России состоялись в декабре 2019 года. Тогда заместитель министра Алексей Соколов отмечал, что «в целом и органы власти, и операторы связи готовы эффективно реагировать на возникающие риски и угрозы».

Закон об устойчивом Рунете появился в ноябре 2019-го. Он подразумевает создание в стране независимой инфраструктуры, которая обеспечивает маршрутизацию в интернете. Также операторы связи должны устанавливать программы для отслеживания источника трафика.

За последние несколько дней в России отменили массовые и спортивные мероприятия, рекомендовали компаниям перевести сотрудников на удаленную работу и продлили каникулы в школах. Все эти меры принимают для недопущения распространения коронавируса. По последним данным, в России инфицированы 199 человек.