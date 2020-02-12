    12 февраля 2020, 13:16

    Милонов предложил развивать суверенный Рунет, чтобы спасти данные россиян от ЦРУ

    Ольга Ситникова

    Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что данные и личные переписки россиян можно защитить лишь при помощи суверенного Рунета. Об этом сообщил «ПолитЭксперт».

    Милонов подчеркнул, «чем быстрее мы будем нацелены на суверенный Рунет, тем быстрее мы можем обезопасить собственных людей и их частную переписку».

    «Понятно, что разговоры о свободном мире интернета без границ — это все россказни, щедро спонсируемые спецслужбами США. Пугает то, что для спецслужб других государств данные россиян давно не являются секретными», — пояснил депутат.

    По мнению парламентария, Россия должна последовать примеру Китая. Он напомнил, что в КНР давно существует собственная цифровая система, однако для РФ есть некоторые препятствия в ее развитии.

    «К сожалению, у нас есть не только патриотические чиновности, но и предатели, которые засовывают в карманы конверты от западных корпораций, поэтому до сих пор нет собственной операционной системы для мобильных телефонов», — добавил Милонов.

    Ранее стало известно, что секретные сообщения более 120 стран читали в ЦРУ и спецслужбе ФРГ.