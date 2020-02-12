Милонов предложил развивать суверенный Рунет, чтобы спасти данные россиян от ЦРУ

Милонов подчеркнул, «чем быстрее мы будем нацелены на суверенный Рунет, тем быстрее мы можем обезопасить собственных людей и их частную переписку».

«Понятно, что разговоры о свободном мире интернета без границ — это все россказни, щедро спонсируемые спецслужбами США. Пугает то, что для спецслужб других государств данные россиян давно не являются секретными», — пояснил депутат.

По мнению парламентария, Россия должна последовать примеру Китая. Он напомнил, что в КНР давно существует собственная цифровая система, однако для РФ есть некоторые препятствия в ее развитии.

«К сожалению, у нас есть не только патриотические чиновности, но и предатели, которые засовывают в карманы конверты от западных корпораций, поэтому до сих пор нет собственной операционной системы для мобильных телефонов», — добавил Милонов.

Ранее стало известно, что секретные сообщения более 120 стран читали в ЦРУ и спецслужбе ФРГ.