Общество 05 марта 2024, 13:53 Участников форума в Сочи на стенде Подмосковья обучили основам самопрезентации Блогер Мария Смолина провела мастер-класс на Всемирном фестивале молодежи РИА «Новости»

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В Сочи продолжился Всемирный фестиваль молодежи. На стенде Московской области прошла публичная встреча с тренером по эффективной коммуникации, спикером GSF, блогером и специалистом по НЛП Марией Смолиной, сообщил Telegram-канал «Мы — будущее».

Участники фестиваля не только узнали об особенностях выстраивания коммуникации, но и приняли участие в интерактиве. Мария Смолина вызвала их на сцену и провела тренинг по самопрезентации.

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Всемирный фестиваль молодежи открылся в «Сириусе» и продлится до 7 марта. В нем примут участие представители 170 стран. Московскую область представили прочти 100 волонтеров, более 300 спортсменов, студентов, блогеров и тренеров. Делегация региона взяла культурное шефство над ребятами из Мадагаскара, Брунея и Белоруссии. Стенд «Подмосковье — это любовь» посетили молодежь из Шри-Ланки, руководитель кафедры физической культуры и спорта в технолицее Долгих Руслан Кофанов и другие гости.

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