Подмосковье 03 марта 2024, 13:11 Гостей стенда Подмосковья на фестивале молодежи в Сочи пригласили рассказать стихи и спеть

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Стенд Московской области продолжает работу на Всемирном фестивале молодежи, который проходит в Сочи с 1 по 7 марта. Для гостей подготовлены различные тематические активности, а выставку уже успел посетить руководитель кафедры физической культуры и спорта в технолицее В. И. Долгих Руслан Кофанов, сообщает Telegram-канал «Мы — будущее».

Подмосковье основательно подготовилось к проведению фестиваля и предоставило отличную площадку для творческого самовыражения молодежи. Сегодня в рамках открытого микрофона любой желающий может показать номер, спеть или рассказать стихотворение.

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«Ждем сегодня еще больше гостей из разных стран», — подчеркивают организаторы стенда.

Сегодня стенд Подмосковья уже успел посетить руководитель кафедры физической культуры и спорта в технолицее В. И. Долгих Руслан Кофанов из Нахабино. За победу в конкурсе он выиграл маленького медвежонка, напечатанного на 3D-принтере, который является символом фестиваля «Мы — Россия».

Ранее делегация из Шри-Ланки призналась в любви к Московскому региону. Молодые люди рассказали, что рады принимать участие в столь масштабном событии, и поблагодарили Россию за такую возможность.

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