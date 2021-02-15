Участники потребительского рынка попросили не расширять госрегулирование цен

Ассоциация участников потребительского рынка «Межотраслевой экспертный совет» предложила властям не расширять государственное регулирование цен. Они считают, что такая практика может негативно отразиться на продовольственном рынке страны.

Письмо с такой оценкой направлено главам Минэкономразвития, Минпромторга, Минсельхоза и ФАС России, сообщил ТАСС.

«Серьезную обеспокоенность у нас вызывает перспектива расширения государственного регулирования цен после принятия мер, введенных в декабре 2020 года, на другие категории продуктов питания. Фиксация цен у заводов-производителей и в рознице дала кратковременный эффект их видимой стабилизации, но одновременно привела к существенной напряженности на продовольственном рынке страны», — указано в письме.

В ассоциации считают, что продолжение регулирования цен и его распространении на другие продовольственные товары «окажутся, в случае их реализации, разрушительными для продовольственного рынка России». По их мнению, российским властям нужно сосредоточиться на стимулировании инвестиций в сельское хозяйство и пищевую промышленность. Это поможет нарастить объемы производства и предложения сельхозпродукции и продуктов питания, а также на повышении уровня доходов населения.

Подписи в документе поставили представители 15 союзов и ассоциаций производителей, переработчиков, поставщиков, потребителей и розничной торговли продовольственными товарами. По информации издания, среди них представители совета ТПП РФ по развитию потребительского рынка, Союза потребителей России, Ассоциации компаний розничной торговли, Ассоциации малоформатной торговли, Ассоциации предприятий кондитерской промышленности.