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    31 декабря 2020, 09:46

    Правительство утвердило новые правила регулирования цен

    Екатерина Шамина

    Правительство России утвердило новые правила регулирования цен на социально значимые продукты. Соответствующий документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.
    Правительство утвердило новые правила регулирования цен

    Согласно постановлению, предельные цены могут устанавливаться на срок не более 90 дней, если в течение 60 дней подряд рост цен составляет 10% и более с исключением сезонного фактора.

    Влияние сезонного фактора будут определять Минэкономразвития совместно с Минсельхозом. Также Минэкономразвития будет готовить предложения об установлении предельных цен.

    Правительство может влиять на розничные цены на мясо, мороженую рыбу, молоко, масло, яйца, сахар, соль, чай, муку, хлеб, рис, вермишель и другие продукты. Всего в списке 24 товара.

    До принятия закона правительство могло устанавливать предельно допустимые розничные цены на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров в случае, если в течение 30 дней подряд рост розничных цен составлял 30% и более. Срок действия стабилизации цен не мог превышать 90 дней.