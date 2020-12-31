Правительство утвердило новые правила регулирования цен

Согласно постановлению, предельные цены могут устанавливаться на срок не более 90 дней, если в течение 60 дней подряд рост цен составляет 10% и более с исключением сезонного фактора.

Влияние сезонного фактора будут определять Минэкономразвития совместно с Минсельхозом. Также Минэкономразвития будет готовить предложения об установлении предельных цен.

Правительство может влиять на розничные цены на мясо, мороженую рыбу, молоко, масло, яйца, сахар, соль, чай, муку, хлеб, рис, вермишель и другие продукты. Всего в списке 24 товара.

До принятия закона правительство могло устанавливать предельно допустимые розничные цены на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров в случае, если в течение 30 дней подряд рост розничных цен составлял 30% и более. Срок действия стабилизации цен не мог превышать 90 дней.