СМИ: Минсельхоз начал переговоры о сдерживании цен на мясо, рыбу и хлеб

Минпромторг предоставил список производителей, которых опрашивали об изменениях в ценах и предлагали им пересмотреть свое решение. Представитель крупной сети подтвердил «Коммерсанту», что такой опрос действительно проводился в отношении социально значимых продуктов.

Другой источник издания рассказал, что торговые сети получают уведомления от поставщиков о повышении цен на кофе, чай, мясо, рыбу, кондитерские и хлебобулочные изделия, яйца и крупы.

Устные переговоры Минсельхоза, по мнению старшего партнера коллегии адвокатов Pen & Paper Валерия Зинченко, скорее попытка удержать инфляцию в допустимых пределах, чтобы избежать госрегулирования цен.

Источник «Коммерсанта» среди производителей отметил, что поставщики пытаются повысить цены всего на несколько процентов, в отличие от торговых сетей. Наценка на некоторые продукты, особенно среднего и высокого ценового сегментов, несравнимо больше. Он считает, что сдерживание правительством цен за счет поставщиков может привести к сокращению производства либо исключению из ассортимента наиболее дешевых и менее доходных продуктов.

В Минсельхозе изданию заявили, что находятся в «плотном взаимодействии» с ключевыми производителями и отраслевыми союзами. Они совместно обсуждают меры регулирования рынка. В Минпромторге отметили, что постоянно ведут мониторинг цен, анализируют применяемые меры таможенно-тарифного регулирования, а также субсидирования секторов экономики.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров считает, что небольшое повышение цен не будет критичным для большинства россиян. Но нужно помочь 13–15 миллионам малообеспеченных прямой помощью, а не раздачей денег, которые, по словам Бурмистрова, осядут у продавцов электроники.

Сдерживанием цен на продукты питания в РФ чиновники занялись в декабре прошлого года, после того как на эту тему обратил внимание президент Владимир Путин. После этого поставщики и сети в декабре прошлого года договорились о фиксации предельных отпускных и розничных цен на подсолнечное масло и сахар до конца первого квартала. За участниками рынка усилился надзор со стороны правительства.