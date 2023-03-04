Общество 04 марта 2023, 12:57 Убитого украинскими диверсантами водителя похоронили в Брянской области ТАСС: убитого украинскими диверсантами водителя похоронили в брянском поселке Климово РИА «Новости»

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Водителя «Нивы» Леонид Голованова, погибшего при нападении украинской ДРГ на брянские села, похоронили в поселке Климово. Панихиду по погибшему отслужили в сельском храме Успения Пресвятой Богородицы, сообщил ТАСС.

Проститься с убитым пришли его семья, близкие и неравнодушные местные жители. Пенсионер раньше работал оператором в одной из газораспределительных компаний.

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В четверг, 2 марта, знакомый попросил 63-летнего Голованова отвезти в школу третьеклассника Федора и двух девочек-первоклассниц. Увидев, что у села Любечане дорогу перекрыли, водитель хотел развернуться, попал под обстрел боевиков и погиб.

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Второго погибшего от рук диверсантов, 56-летнего оператора школьной газовой котельной Александра Ткаченко, похоронят в Брахлове.

Диверсанты Украины вторглись в приграничные села Брянской области и открыли огонь. Они убили двух местных жителей, ранили мальчика и мужчину. В пятницу, 3 марта, стало известно, что число пострадавших при нападении ДРГ на села увеличились до двух.