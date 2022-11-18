Спецоперация 18 ноября 2022, 21:58 Российских военнопленных расстреляли солдаты 80-й бригады ВСУ Офицер НМ ЛНР Марочко: российских военнопленных расстреляли солдаты 80-й бригады ВСУ РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российских военнопленных расстреляли в селе Макеевка Луганской Народной Республики солдаты 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины. Об этом ТАСС рассказал офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

«80-я отдельная десантно-штурмовая бригада ВФУ после содеянного в Макеевке станет теперь целью № 1 для наших военнослужащих», — заявил Марочко.

Реклама

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту расстрела украинскими националистами военных, взятых в плен в ЛНР. Поводом для инициирования дела стало видео, распространившееся в Сети. На кадрах боевики ВСУ расстреляли порядка 11 безоружных российских военнослужащих.

Реклама

МИД России потребовал у международных организаций обратить внимание на преступления киевского режима в отношении военнопленных. Украина осознанно нарушает Женевскую конвенцию и нормы международного права, заявила представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.