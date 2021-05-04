«У него нарушений не было». Люди вступились за водителя, попавшего в ДТП с юными баскетболистками под Ставрополем

Жители Волгограда начали массово поддерживать водителя микроавтобуса Руслана Нахметова, перевозившего баскетбольную команду девочек, — в поездке возникла авария, пять человек погибли. Тренер из Подмосковья Екатерина рассказала «360», что мужчина — ответственный и отзывчивый. А его дядя Вадим заявил, что племянник всегда относился к вождению серьезно.

«Мы были командой на полуфинале первенства России в прошлом году. Мы познакомились, он нас также возил на автобусе до места соревнований. Когда все случилось, я ему написала, он тогда еще был в больнице. Сейчас, я так понимаю, его арестовали. Он очень отзывчивый, ответственный. Никаких проблем у нас не было. Мы с ним знакомы одномоментно. За один наш приезд туда он нас возил там постоянно, были только положительные эмоции. Мы переписывались потом. Позитивный человек, ответственный», — рассказала тренер по баскетболу Екатерина.

Дядя Руслана Нахметова Вадим сообщил, что племянник никогда не нарушал правил дорожного движения.

«Он аккуратный, непьющий человек, к вождению относится серьезно. Не думаю, что мог как-то нарушить. У него нарушений никогда в жизни не было. Дела у него вроде бы нормально, не знаю. Воспитание у него кавказское. Мы не можем по-другому жить, только по-честному. В Москву сейчас перевезли дочку и внучку. Они были в реанимации. Сейчас вроде нормально чувствуют. Ждем звонка, когда переведут из реанимации», — поделился он.

По словам родственника, его брат в ближайшее время навестит Руслана.

Водителя микроавтобуса задержали накануне. Он согласился с этим решением, так как перевозка детей не была согласована, однако отказался считать себя виновным в ДТП, поскольку правила нарушил водитель ВАЗ-2109. Авария произошла 30 апреля. В результате погибли пять девочек. Расходы на транспортировку погибших из Ставрополя и их похороны взяли на себя волгоградские власти.