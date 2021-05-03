Волгоградцы простились с погибшими в ДТП на Ставрополье баскетболистками

В Волгограде прошла церемония прощания с пятью баскетболистками из детской школы олимпийского резерва, погибшими в ДТП на Ставрополье. Об этом со ссылкой на администрацию города сообщил ТАСС.

Понедельник в Волгоградской области объявили днем траура по погибшим на Ставрополье. Памятная церемония прошла в прощальном зале на улице Землячки. Проститься с баскетболистками пришло много людей, среди которых были спортсмены и тренеры, одноклассники и их родители. Похороны девочек пройдут на Краснооктябрьском, Ворошиловском, Алюминиевом и Моторном кладбищах.

Расходы на транспортировку погибших из Ставрополя и их похороны взяли на себя волгоградские власти. Семьям погибших девочек выплатят по миллиону рублей, родным пострадавших — по 200 тысяч.

Трагедия произошла на Ставрополье 30 апреля. Микроавтобус, перевозивший баскетбольную команду девочек из Волгограда, попал в аварию. Водитель ВАЗ-2109 пошел на обгон и задел КамАЗ, который начал тормозить и перевернулся на автобус с детьми. Погибли пять девочек, семерых пострадавших доставили на лечение в Москву. Водителя микроавтобуса задержали. Он согласился с этим решением, так как перевозка детей не была согласована, однако отказался считать себя виновным в ДТП, поскольку правила нарушил водитель ВАЗ-2109. Следствие ранее попросило арестовать водителя.