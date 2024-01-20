Общество 20 января 2024, 03:58 Тысячи человек подключились к поискам выброшенного из поезда кота Твикса Пять тысяч человек стали искать выброшенного из поезда кота Твикса в Кирове Unsplash

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В Кирове продолжают искать кота Твикса, которого выбросила из вагона проводница поезда дальнего следования. В поисковой операции участвуют более пяти тысяч человек, сообщил ТАСС.

Активисты создали чат в Telegram утром 19 января. Почти за сутки к нему присоединились свыше пяти тысяч человек из разных городов России. Сотни людей вышли на поиски домашнего питомца, чтобы искать его ночью и днем 20 января.

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Кота уже искали около железнодорожного вокзала и ближайших домов, однако следов так и не обнаружили. После сообщений о ЧП с животным транспортные полицейские провели проверку.

По данным полиции, кот ехал вместе с хозяином в поезде Екатеринбург — Санкт-Петербург, но в какой-то момент сбежал из купе. Проводница решила высадить питомца, посчитав его ничейным.

По факту случившегося в РЖД идет служебное расследование, действиям сотрудницы дадут «соответствующую оценку». Владельцы кота надеются, что он найдется, за помощь в поимке трехлетнего Твикса они пообещали вознаграждение.