Общество 19 января 2024, 16:25 РЖД пообещала сделать все, чтобы вернуть выброшенного кота Твикса хозяину РЖД: волонтеры-железнодорожники ищут в Кирове выброшенного кота Твикса

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В Кирове продолжают поиски кота Твикса, которого выбросила из вагона проводница поезда дальнего следования. Железнодорожники также подключились к процессу, заявили в пресс-службе РЖД, подчеркнув, что в компании очень сожалеют о случившемся.

«Кот ехал вместе с хозяином в поезде Екатеринбург — Санкт-Петербург, но в какой-то момент сбежал из купе и оказался без присмотра», — указали представители перевозчика.

В компании подчеркнули, что проводница решила высадить животное на улицу «по невыясненным причинам». Теперь по факту случившегося в РЖЖ идет служебное расследование, действиям сотрудницы дадут «соответствующую оценку».

«В компании с большим вниманием и любовью относятся к животным и всячески опекают их в пути», — заверили в пресс-службе.

Сейчас волонтеры-железнодорожники Кирова прилагают максимальные усилия к поискам кота.

«Мы приносим извинения пассажиру за произошедшее. Сделаем все возможное, чтобы вернуть Твикса и не допускать таких инцидентов впредь», — пообещали в компании.

Владелец кота уже обращался в транспортную полицию после ЧП с питомцем. В возбуждении уголовного дела ему отказали.

Сейчас мужчина и его семья просто надеется, что кот найдется, за помощь в поимке трехлетнего Твикса он пообещал вознаграждение.