Twitter удалил аккаунт женщины, которая просила помощи при пожаре в горящем доме в Екатеринбурге

Twitter удалил аккаунт погибшей при пожаре в Екатеринбурге женщины. Она просила о помощи в соцсети, некоторые подписчики даже успели дать ей несколько советов, чтобы она смогла обезопасить себя. Но в результате жительница вместе со своей дочерью скончалась по дороге в больницу.

По каким причинам Twitter решил удалить ее страницу, неясно. Сейчас при переходе на аккаунт написано, что такой учетной записи не существует. Минувшей ночью 39-летняя женщина оставила несколько сообщений и две фотографии, на одной из них было видно ее заплаканное лицо.

«Квартира снизу горит, задыхаемся. Я с ребенком взаперти. Дым. <…> Вызовите пожарных. Помогите. Умираем», — писала она.

Знакомый погибшей Андрей Хомяков рассказал «360», что она была домохозяйкой и занималась воспитанием шестилетней дочери. В Екатеринбург переехала после замужества, а раньше жила в Рязани.

Пожар произошел в ночь на 12 января в доме № 7 на улице Рассветной. Предварительная причина — неосторожное обращение с огнем. В результате возгорания погибли восемь человек и несколько пострадали. Обстоятельства произошедшего выясняются.