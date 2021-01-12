Twitter удалил аккаунт женщины, которая просила помощи при пожаре в горящем доме в Екатеринбурге
По каким причинам Twitter решил удалить ее страницу, неясно. Сейчас при переходе на аккаунт написано, что такой учетной записи не существует. Минувшей ночью 39-летняя женщина оставила несколько сообщений и две фотографии, на одной из них было видно ее заплаканное лицо.
«Квартира снизу горит, задыхаемся. Я с ребенком взаперти. Дым. <…> Вызовите пожарных. Помогите. Умираем», — писала она.
Знакомый погибшей Андрей Хомяков рассказал «360», что она была домохозяйкой и занималась воспитанием шестилетней дочери. В Екатеринбург переехала после замужества, а раньше жила в Рязани.
Пожар произошел в ночь на 12 января в доме № 7 на улице Рассветной. Предварительная причина — неосторожное обращение с огнем. В результате возгорания погибли восемь человек и несколько пострадали. Обстоятельства произошедшего выясняются.