МЧС показало кадры с места пожара в Екатеринбурге с 8 погибшими

Следователи подтвердили гибель восьми человек при пожаре в жилом доме Екатеринбурга. После случившегося возбуждено уголовное дело. Кадрами с места происшествия поделилось региональное управление МЧС.

Девятиэтажка на улице Рассветной загорелась в ночь на 12 января, напомнил журналистам старший помощник руководителя СУ Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга. Его процитировало РИА «Новости».

«По имеющейся предварительной информации, в результате пожара погибли восемь человек, в том числе ребенок», — подчеркнул представитель ведомства.

Источник фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам. В региональной прокуратуре предположили, что причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.

В ГУ МЧС по Свердловской области напомнили, что загорелась квартира на втором этаже здания. На момент прибытия пожарных подъезд был окутан дымом, началась эвакуация жильцов.

«Из горящей квартиры огнеборцы вынесли на руках пять человек, из них одного ребенка, и передали их медикам», — подчеркнули в пресс-службе.

Всего из дома вывели 90 человек. Чтобы люди не замерзли, их разместили в пожарных автомобилях. Пункт временного размещения организовали в гимназии № 176.