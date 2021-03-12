Twitter может оспорить замедление своей работы в России в суде. Однако соцсеть пока не делает этого и на связь в ведомством не выходит. Об этом сообщил начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Роскомнадзора Евгений Зайцев.

В пятницу с участием Зайцева состоялся круглый стол, на котором была поднята тема «Вынужденное замедление Twitter — выводы для всех».

«Наши претензии остаются без ответа, никто на нас не выходил, на наши вопросы ответов нет. В любом случае все свои встречные претензии они могут в любой момент оспорить в российском суде, мы готовы к любому диалогу, лишь бы он был», — передало РИА «Новости» его слова.

О замедлении работы социальной сети Twitter Роскомнадзор сообщил 10 марта. Такое решение ведомство приняло из-за того, что соцсеть проигнорировала более трех тысяч требований об удалении запрещенного в РФ контента. По словам замглавы Роскомнадзора Вадима Субботина, мера распространяется на видеоконтент и графические изображения. Текстовые сообщения доставляются без ограничений. Если Twitter не пойдет навстречу, то его в дальнейшем ждет блокировка.