Россиян предупредили об опасности использования VPN-сервисов для обхода замедления Twitter

Замедление Twitter может привести к росту популярности у россиян VPN-сервисов. Бесплатные приложения собирают конфиденциальную информацию о пользователях, но плохо защищают ее, что приведет к новым утечкам данным.

Специалисты по информационной безопасности в беседе с «Известиями» объяснили, что пользователи Twitter из-за замедления работы социальной сети начнут искать возможность для ее дальнейшего использования.

Поэтому наверняка вырастет популярность VPN-сервисов, считает технический директор группы компаний InfoWatch Андрей Бирюков.

Содержать VPN-сервис, по словам специалистов, дорого, поэтому компании, которые предоставляют такую услугу бесплатно, пытаются заработать на пользователях. Они могут продавать конфиденциальные данные, которые собрали. В руки мошенников может попасть история поиска, адреса электронной почты, логины и пароли, информация о совершенных платежах, сообщил руководитель группы отдела аналитики информационной безопасности Positive Technologies Екатерина Килюшева.

Утечки данных, собранных VPN-сервисами, происходят раз в квартал, рассказал изданию основатель сервиса разведки утечек данных DLBI Ашот Оганесян.

«Операторы бесплатных VPN — бедные компании, не имеющие возможности инвестировать в информационную безопасность. Но они используют большой объем серверной инфраструктуры по всему миру и действительно не успевают за ней следить», — пояснил он.

В среду 10 марта Роскомнадзор замедлил работу Twitter в России на всех мобильных устройствах и на 50% стационарных.