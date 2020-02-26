Тувинца поместили под принудительный карантин из-за коронавируса

Мужчину из Тувы принудительно поместили в карантин. У жителя республики не прекращался кашель. Недавно он вернулся с Бали, причем домой летел через Гонконг и Пекин.

Россиянина отправили под наблюдение медиков прямо из зала суда, сообщили в пресс-службе республиканского Роспотребнадзора. Его госпитализировали в инфекционную больницу.

Вернувшись с Бали, молодой человек обратился к терапевту с жалобами на сухой кашель и длительные проявления ОРВИ. Никаких лекарств он не принимал.

Врачи поместили пациента в больницу на две недели и взяли анализы на коронавирус. Лечебное учреждение он покинул, не дождавшись результатов исследования.

Управление Роспотребнадзора по Туве подало иск, в котором потребовало принудительной госпитализации россиянина. В ведомстве указали, что он может представлять опасность для окружающих. Судья удовлетворил исковое заявление надзорного органа.

Сейчас, уточнили в Роспотребнадзоре, в Туве нет заболевших коронавирусом.

Вспышка неизвестной пневмонии в Китае произошла в конце декабря 2019 года. Выяснилось, что ее возбудителем стал новый тип коронавируса, который позже получил официальное название COVID-19. В мире им уже заразились более 80 тысяч человек, скончались свыше 2,7 тысячи.