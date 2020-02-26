Роспотребнадзор посоветовал не ездить в Италию, Южную Корею и Иран

Россиянам посоветовали пока не ездить в Италию, Южную Корею и Иран. В этих странах зафиксированы вспышки коронавируса. ВОЗ предупреждает, что число заболевших в них растет.

Рекомендации туристам из России опубликовал на своем сайте Роспотребнадзор. Они действуют до стабилизации эпидемиологической обстановки.

«По информации Всемирной организации здравоохранения, зарегистрирован резкий рост числа заболевших новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в Италии, Республике Корея и Иране», — подчеркнули в ведомстве.

В Роспотребнадзоре уточнили, что в Южной Корее зафиксировали 977 случаев заболевания COVID-19, причем 11 из них были со смертельным исходом. В Иране из 95 заразившихся умерли 15. В Италии коронавирусом болеют 283 человека, врачам не удалось спасти семь пациентов.

При посещении этих стран, подчеркнули в ВОЗ, риск инфицирования и заболевания новой коронавирусной инфекцией возрастает.

Вспышка неизвестной пневмонии произошла в китайском Ухане в декабре 2019 года. Ее возбудителем стал коронавирус нового типа. Он распространился за пределы КНР. Сейчас во всем мире насчитывается более 80 тысяч зараженных. Жертвами вируса стали свыше 2,7 тысячи человек, вылечились порядка 27,8 тысячи больных.