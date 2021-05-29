Туроператоры попросили оперштаб дать информацию о полетах в Турцию

Российский союз туриндустрии попросил прояснить ситуацию с возможным возобновлением авиасообщения с Турцией. Обращение РСТ направил вице-премьеру Татьяне Голиковой.

Полеты в Турцию были приостановлены из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.Оперштаб ограничил количество рейсов в эту страну с 15 апреля по 1 июня. В своем письме туроператоры отмечают, что 1 июня наступит уже совсем скоро. А никакой определенности по-прежнему нет, сообщил «Интерфакс-Туризм».

«С правовой точки зрения нынешняя ситуация с Турцией довольно странная, причем в первую очередь для туристов, которые купили туры», — заявила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина.

По ее данным, на период до 1 июня почти 500 тысяч туристов купили туры в Турцию почти на 32 миллиарда рублей. Не мало туров было куплено по акции раннего бронирования и на июнь.

«Туристы говорят: дайте нам документы на нашу поездку в Турцию на даты с 1 июня, а туроператоры этого сделать не могут, потому что непонятно, будут рейсы или нет», — добавила Тюрина.

Но и переносить туры компании тоже не могут. Ведь о снятии ограничений или введении каких-то новых мер пока тоже не объявляли.