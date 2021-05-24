Турция предложила России поскорее открыть полеты в курортные зоны

Власти Турции предложили России модель создания условий безопасного туризма. Согласно ей, полеты между двумя странами будут возобновлены сначала в курортные регионы, рассказал министр культуры и туризма республики Мехмет Нури Эрсой.

По его словам, туристы из России прилетают в основном в Анталью, Бодрум, Даламан и реже — в Измир.

«Если посмотреть на ежедневный прирост новых случаев заражения COVID-19 в этих регионах, то видно, что там на 50% ниже среднего показателя по Турции», — пояснил он в беседе с РИА «Новости».

На первом этапе, как отметил Эрсой, турецкие власти предлагают начать полеты в эти аэропорты. Ранее такую модель применили по отношению к Германии.

«Мы запустили эту систему с Германией, она оказалась очень успешной. Это же мы предложили российской стороне. Конечно, все зависит от решения властей России», — добавил Эрсой.

Авиасообщение с Турцией Россия приостановила до 1 июня. Для оценки ситуации и перспектив возобновления полетов в эту страну будет направлена российская делегация.

Сейчас в Турции по-прежнему действуют ограничительные меры. До 1 июня сохраняется ежедневный комендантский час. Он действует с 21:00 до 05:00, по субботам и воскресеньям действует круглосуточно.