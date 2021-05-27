Турецкие отели изменили систему «все включено»

Гости турецких отелей больше не накладывают себе еду в ресторанах. Это делают специальные официанты. Такие изменения в системе «все включено» ввели в стране на период пандемии. Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказал мэр Бодрума Ахмет Арас.

Он не исключил, что такую норму работы ресторанов при отелях оставят и дальше.

«Привычное россиянам обслуживание по системе „все включено“ в большинстве наших отелей изменено — теперь гости не сами накладывают себе еду, а за них это делают официанты. Думаю, система будет работать и дальше по такому же принципу», — отметил он.

Ахмет Арас подчеркнул, что для персонала отелей это потребует дополнительного времени и усилий. Но это повысит качество сервиса и порадует гостей.

Мэр Бодрума заявил, что эпидемическая ситуация в городе стабилизировалась. Около 90% отелей получили сертификаты безопасности после проверки санитарными службами.

Российский оперативный штаб приостановил авиасообщение с Турцией на период с 15 апреля до 1 июня из-за сложной ситуации с коронавирусом. Вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что полеты возобновятся, как только ситуация наладится.

Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой заявил, что на курортах страны показатели по уровню заражения коронавирусом значительно упали. Он предложил на первом этапе возобновить перелеты из России в эти города, а после открыть остальную страну.