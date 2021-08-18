Турист провел целую ночь с погибшим на Ключевской Сопке депутатом

Один из участников туристической группы провел всю ночь рядом с телом депутата горсовета Железногорска Красноярского края Андрея Закалина, погибшего при восхождении на Ключевскую Сопку 18 августа. Он надеялся на помощь, но в итоге смог вернуться в лагерь сам, рассказал еще один участник восхождения — Роман Кенцис.

ЧП на Ключевской Сопке произошло 17 августа. По словам Кенциса, во время похода один из туристов по имени Александр оступился на высоте 4,5 тысячи метров. Участник тургруппы видел, как он полетел вниз. Тогда еще два члена группы — Владимир и Андрей — пошли вниз по леднику посмотреть, насколько все серьезно, поделился он в беседе с РЕН ТВ.

«Они увидели Сашу и поняли, что он погиб. В какой-то из этих моментов сорвался еще и Андрей», — добавил Кенцис.

После этого Владимир спустился вниз, чтобы проверить, можно ли помочь Андрею. Но в итоге ему удалось убедиться, что он тоже погиб. Владимиру пришлось остаться на вулкане с телом погибшего и ждать помощи. Однако, по словам Кенциса, она так и не пришла.

«Сегодня Владимир своими усилиями спустился в наш лагерь. Живой и здоровый. Региональное МЧС, можно сказать, бездействовало. Мы им позвонили сразу, как у нас появилась связь», — уточнил турист.

По его словам, вертолет вылетел только на следующий день. Он набрал высоту 1700 метров, но выше не полетел. Это, как уточнил Кенцис, объяснили уровнем подготовки пилота. Помимо этого, спасатели направили на помощь пеший отряд, но подъем на вершину занимает около двух дней. За это время Владимир бы просто замерз и умер от голода, добавил Кенцис.

Турист смог в итоге выбраться сам. Сейчас он в лагере и чувствует себя нормально.

«Вид у него, мягко говоря, уставший. Он провел ночь со вторым погибшим, он его нашел и ждал рядом, чтобы можно было обозначить место. Он замерз и оголодал», — заключил Роман.

Ранее вице-спикер Заксобрания Красноярского края Алексей Кулеш сообщил, что одним из погибших при восхождении на вулкан Ключевская Сопка оказался депутат горсовета Железногорска Красноярского края Андрей Закалин.