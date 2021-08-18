Спасатели на Камчатке забрали две группы застрявших при восхождении туристов с гор

Камчатские спасатели помогли пятерым туристам спуститься с гор. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС по Камчатскому краю.

«Помощь спасателей потребовалась сразу пятерым горе-скалолазам. Первый случай произошел в районе бухты Бабия на горе Раковой. Как стало известно, пострадавший, спускаясь с горы, сломал ногу. <…> Спасатели эвакуировали пострадавшего с горы и передали его сотрудникам скорой помощи, которые ожидали у подножия», — сказано в сообщении ведомства.

Еще один случай произошел в центре краевой столицы на Никольской сопке. Там на скалистом участке сопки застряли четыре человека. Они не могли спуститься без помощи спасателей.

Также спасатели выдвинулись на помощь туристам, пытавшимся подняться на вулкан Ключевской. Информация об этом поступила в Центр управления кризисными ситуациями вечером 17 августа. Об этом сообщили в МЧС.

«Зарегистрированная туристическая группа совершала восхождение на Ключевской вулкан. По предварительной информации, примерно на высоте 4100-4200 метров, двое мужчин оступились при спуске с ледника и упали со склона», — сообщили в ведомстве.

Спасатели не смогли отправить вертолет ночью, поэтому было принято решение дождаться утра. Утром вертолет Ми-8 МЧС России со спасателями и сотрудниками Центра обеспечения действий по ГО, ЧС и пожарной безопасности в Камчатском крае отправились на помощь туристам. Также спасатели выдвинулись из поселка Ключи Усть-Камчатского района.

Ранее на Камчатке завершились поисковые работы на месте крушения вертолета Ми-8 в Курильское озеро на Камчатке, тела всех погибших были подняты на поверхность.