Депутат из Красноярского края погиб при восхождении на вулкан на Камчатке
Один из сорвавшихся со склона при восхождении на вулкан Ключевская Сопка оказался депутатом горсовета Железногорска Красноярского края Андрей Закалин. Он погиб.
Сообщение о происшествии с туристами при восхождении на вулкан поступило в МЧС вечером 17 августа, утром 18-го к ним был выслан вертолет. О смерти депутата сообщил вице-спикер Заксобрания края Алексей Кулеш.
«Коллега, друг, добрый и отзывчивый человек, Андрей Закалин. Погиб. Нам всем кажется, что мы будем жить вечно. Что сухие сводки спасателей не про нас. Увы. Андрей жил полной жизнью, не экономил себя „на потом“», — написал в Telegram-канале.
Ранее в МЧС поступила информация, что двое мужчин оступились при спуске с ледника и упали со склона на высоте 4100-4200 метров. Андрей Закалин и второй турист — 35-летний Александр Филяев — пролетели вниз около километра.
Вертолет к туристам нельзя было отправлять в ночь, спасатели вылетели только утром 18 августа. На место происшествия также отправились представители поисково-спасательного отряда из поселка Ключи Усть-Камчатского района.