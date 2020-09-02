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    02 сентября 2020, 10:43

    Режиссер рассказал о последнем спектакле Бориса Клюева

    Андрей Иванов

    Актер Борис Клюев в последнее время готовился к премьере спектакля «Большая тройка (Ялта-45)» в Малом театре. Он репетировал роль 32-го президента США Франклина Рузвельта. Об этом «Московскому комсомольцу» рассказал режиссер постановки Андрей Житинкин.
    Режиссер рассказал о последнем спектакле Бориса Клюева

    «Борис Владимирович репетировал роль президента США Рузвельта. И когда он после одной из репетиций попал в больницу, я подумал, что на премьерный спектакль введу другого артиста. А потом, когда Клюев выйдет, он будет играть на коляске — ведь Рузвельт сам в Ялте был в инвалидной коляске», — приводит издание слова Житинкина.

    Премьера спектакля назначена на 3 сентября. События новой постановки Малого театра, в котором Клюев служил со студенчества, разворачиваются в феврале 1945 года. Тогда Сталин, Черчилль и Рузвельт обсуждали в Ливадийском дворце судьбу мира после Второй мировой войны.

    Народный артист России Борис Клюев умер 1 сентября на 77-м году жизни. Последние годы он боролся с тяжелой болезнью. Клюев снялся во многих полнометражных фильмах и телесериалах. Его коллега по ситкому «Воронины» Екатерина Волкова призналась, что не смогла сдержать слез после новости о смерти актера.

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