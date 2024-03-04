Эксклюзив 04 марта 2024, 15:23 «Цены растут на глазах». Проект о повышении пенсий за стаж рассмотрят через пару месяцев Депутат Нилов: проект о повышении пенсии за стаж рассмотрят через два месяца Freepik

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Группа депутатов от ЛДПР подготовила законопроект о доплате к пенсии до двух прожиточных минимумов за стаж от 30 лет. Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в интервью «360» рассказал, что проекту сначала придется получить заключение от правительства, пройти стадию рассылки, и только потом его рассмотрят.

Так как проект совместный, о нем высказаться представители всех регионов. Затем начнется сбор документов.

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«Как только законопроект поступит в Госдуму, комитет по труду и соцполитике направит его сразу же в рассылку. После окончания срока рассылки мы приступим к подготовке для рассмотрения на пленарном заседании», — пояснил собеседник «360».

Обычно рассылка занимает месяц. Столько же времени у правительства, куда сначала отправляют документ для предоставления соответствующего заключения.

Много или мало?

Сейчас величина прожиточного минимума для пенсионеров в России составляет более 13 тысяч рублей. При введении закона в 2024 году размер доплаты мог бы превысить 26 тысяч рублей. Однако все равно это та не та сумма, которая позволит пенсионерам жить, ни в чем себе не отказывая, считает Нилов.

«Недостаточно. И даже три прожиточных минимума будет недостаточно при сегодняшнем росте цен. Росстат одно считает, в магазин заходишь — цены заметно выросли, включая яйца, молочную продукцию, мясо, фрукты, овощи. На глазах цены растут, причем явно опережая темпы официальной инфляции. Поэтому надо дополнительно принимать решения для пенсионного обеспечения наших граждан, тем более, у которых такой серьезный стаж», — подчеркнул депутат.

Собеседник «360» напомнил, что в России есть фиксированная выплата для тех, кто 30 и более лет проработал в сельском хозяйстве в сельской местности, либо для лиц, достигших возраста 80 лет.

«Я выходил с инициативой увеличить повышенную фиксированную выплату, то есть повысить пенсию для тех, кто достиг возраста 70 лет. А что касается сельских работников, обязательно надо еще добавить сельских почтальонов в этот перечень. Они кроме того, что приносят пенсию и корреспонденцию, еще несут дополнительную социальную функцию: это общение, ориентация граждан, коммуникации», — сказал Нилов.

Жить достойно

Депутат добавил, что даже такое повышение — лучше, чем сейчас. Но, как он выразился, «совершенству нет предела». По словам депутата, доплаты получают в основном те пожилые люди, у кого пенсия не дотягивает до уровня прожиточного минимума, установленного в регионе.

«Поэтому это предложение касается отдельной категории граждан, и здесь дополнительным критерием является страховой стаж, то есть трудовая деятельность, если она была продолжительной. Но считаю, что в этом направлении надо и дальше двигаться и стремиться к тому, чтобы наши пенсионеры жили достойно, получали достойную пенсию», — заключил он.

Ранее выходящим на пенсию россиянам объяснили, как рассчитать размер выплат. Формула подсчета заключается в умножении индивидуального пенсионного коэффициента на его стоимость и прибавлении фиксированной выплаты.