Деньги 25 февраля 2024, 03:23 Россиянам объяснили, как рассчитать размер пенсии Выходящим на пенсию россиянам объяснили, как рассчитать размер выплат Freepik

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Индивидуальный коэффициент поможет выходящим в 2024 году на пенсию россиянам рассчитать размер причитающихся им выплат. Об этом проинформировал Telegram-канал Объясняем.рф.

Информацию об этом параметре можно посмотреть в личном кабинете на «Госуслугах». Формула подсчета пенсии заключается в умножении индивидуального пенсионного коэффициента на его стоимость, равную 133,05 рубля, а к полученному результату нужно прибавить фиксированную выплату, которая в этом году составляет 8134,88 рубля.

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Ранее сообщалось, что на досрочную пенсию могут претендовать спасатели, пожарные, врачи, педагоги и сотрудники некоторых производств. Также раньше могут уйти на пенсию мужчины и женщины, трудившиеся в тяжелых условиях — на работах с вредными условиями и в горячих цехах. Кроме того, досрочная пенсия полагается работникам полевых геологоразведочных организаций и многодетным матерям.