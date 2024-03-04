Общество 04 марта 2024, 09:36 Депутаты предложили увеличить пенсию за большой рабочий стаж «Известия»: в ГД предложили платить пенсию в два прожиточных минимума за стаж Freepik

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Группа депутатов ЛДПР разработала проект закона, в случае принятия которого за рабочий стаж от 30 лет будут дополнительно выплачивать пенсию в размере двух прожиточных минимумов. Об этом сообщили «Известия».

Авторы законопроекта указали, что на 2024 год прожиточный минимум составил 13 290 рублей. Согласно документу, пенсионерам со стажем более 30 лет в этом году будут дополнительно выплачивать 26 тысяч рублей.

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«‎Мы за то, чтобы у наших пенсионеров появилась возможность не просто доживать старость, а жить: хорошо питаться, заняться своим здоровьем, путешествовать», — заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Авторы документа также отметили, что механизм осуществления социальной доплаты и порядок пересмотра ее размера будет устанавливать Министерство труда и социальной защиты.

Ранее первый замминистра труда и соцзащиты Ольга Баталина анонсировала увеличение пособия по беременности и родам с 2025 года. По ее словам, россиянки смогут получить до 794 тысяч рублей.