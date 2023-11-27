Общество 27 ноября 2023, 09:28 Цены на сжиженные углеводородные газы достигли двухлетнего максимума в России «Коммерсант»: оптовые цены на СУГ в России превысили 33 тысячи рублей РИА «Новости»

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Стоимость тонны сжиженных углеводородных газов на внебиржевом рынке в России достигла двухлетнего максимума в ноябре 2023 года, составив 33,7 тысячи рублей. Об этом написал «Коммерсант».

В европейской части России цены оказались еще выше — 35,7 тысячи рублей за тонну. По сравнению с началом года показатель вырос почти в шесть раз и соответствует уровню ноября 2021-го.

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К снижению цен на СУГ в России в прошлом году привели проблемы с экспортом топлива, связанные с санкциями. Минимального значения — пять тысяч рублей за тонну — цены достигли в феврале 2023 года, однако затем пошли в рост. Пока СУГ продолжают дорожать, но аналитики спрогнозировали новое снижение цен в ближайшие месяцы.

Ранее стало известно, что нефтегазовые доходы России с января по сентябрь сократились в полтора раза и составили 5,58 триллиона рублей. Их доля в общем объеме поступлений опустилась на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и приблизилась к 28%. Этот показатель стал минимальным с 2007 года. Аудиторы связали эту тенденцию с падением цен на нефть марки Urals и природный газ и проведением налогового маневра в отрасли.